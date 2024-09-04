У Німеччині підйомний кран впав на міст: один загиблий, двоє поранених
Київ • УНН
На будівельному майданчику в Тюрінгії підйомний кран впав на міст автомагістралі B90. Внаслідок аварії одна людина загинула, двоє отримали серйозні травми, одна з них у важкому стані.
В центральній частині Німеччини, в Тюрінгії, підйомний кран упав на міст автомагістралі, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула, ще двоє травмовані, повідомляє Bild, передає УНН.
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Як повідомляється, аварія сталась біля греблі Блейлох у Тюрінгії. За даними поліції, двоє людей отримали серйозні травми, одна з них перебуває у важкому стані. Є загилий.
Підйомний кран упав на будівельному майданчику і звалився на міст автомагістралі B90, який веде через греблю недалеко від міста Бад-Лобенштайн.
Дзвінок до служби швидкої допомоги надійшов приблизно об 11:40 за місцевим часом. Аварійні служби негайно виїхали на водосховище Блейлох, де вже понад рік тривають будівельні роботи з розширення автомагістралі.
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