У США хвиля спеки: майже 40 градусів за Цельсієм зафіксовано у штаті Арізона
Київ • УНН
Південний захід США потерпає від тривалої спеки. У Фініксі, штат Арізона, вже 100 днів поспіль температура сягає щонайменше 37,7°C, що призвело до 150 смертей, пов'язаних зі спекою.
Південний захід США потерпає від триваючих небезпечних температур: спека у Фініксі на рівні 100 градусів за Фаренгейтом зберігається протягом 100 днів. Пише УНН із посиланням на AP.
Цього тижня температура продовжує досягати 100 градусів за Фаренгейтом (майже 40 за Цельсієм) у великих містах Сполучених Штатів.
В Арізоні, місто Фінікс стикається зі спекою на рівні майже 40 градусів вже впродовж 100 днів.
ВООЗ: спека щороку вбиває понад 175 тисяч європейців01.08.24, 16:05 • 17795 переглядiв
У цю пору року в центральній Арізоні завжди жарко, але 2024 рік був нескінченним літом з особливо високими температурами в районі Фінікса. У вівторок місто відзначило свій 100-й день із максимальною температурою щонайменше 37,7 градусів за Цельсієм (100° за Фаренгейтом). Згідно з даними Національної служби погоди, попередній рекорд становив 76 днів поспіль у 1993 році
В окрузі Марікопа, до якого входить Фінікс, станом на 24 серпня підтверджено 150 смертей, пов'язаних зі спекою.
Нагадаємо
В Україні аномальна спека цього літа мала незначний вплив на ранні культури, але може зменшити врожай пізніх культур до 10-15%. Точні дані про втрати врожаю через спеку стануть відомі у вересні-жовтні після збору основної маси.