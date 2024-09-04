В США волна жары: почти 40 градусов по Цельсию зафиксировано в штате Аризона
Киев • УНН
Юго-запад США страдает от длительной жары. В Финиксе, штат Аризона, уже 100 дней подряд температура достигает не менее 37,7°C, что привело к 150 смертям, связанным с жарой.
Юго-запад США страдает от продолжающихся опасных температур: жара в Финиксе на уровне 100 градусов по Фаренгейту сохраняется в течение 100 дней. Пишет УНН со ссылкой на AP.
На этой неделе температура продолжает достигать 100 градусов по Фаренгейту (почти 40 по Цельсию) в крупных городах Соединенных Штатов.
В Аризоне, город Финикс сталкивается с жарой на уровне почти 40 градусов уже на протяжении 100 дней.
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В это время года в центральной Аризоне всегда жарко, но 2024 год был бесконечным летом с особенно высокими температурами в районе Финикса. Во вторник город отметил свой 100-й день с максимальной температурой не менее 37,7 градусов по Цельсию (100° по Фаренгейту). Согласно данным Национальной службы погоды, предыдущий рекорд составлял 76 дней подряд в 1993 году - информирует Associated Press.
В округе Марикопа, в который входит Финикс, по состоянию на 24 августа подтверждено 150 смертей, связанных с жарой.
Напомним,
В Украине аномальная жара этим летом имела незначительное влияние на ранние культуры, но может уменьшить урожай поздних культур до 10-15%. Точные данные о потерях урожая из-за жары станут известны в сентябре-октябре после сбора основной массы.