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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США волна жары: почти 40 градусов по Цельсию зафиксировано в штате Аризона

В США волна жары: почти 40 градусов по Цельсию зафиксировано в штате Аризона

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 08:39  •  1162 просмотра

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Юго-запад США страдает от длительной жары. В Финиксе, штат Аризона, уже 100 дней подряд температура достигает не менее 37,7°C, что привело к 150 смертям, связанным с жарой.

Юго-запад США страдает от продолжающихся опасных температур: жара в Финиксе на уровне 100 градусов по Фаренгейту сохраняется в течение 100 дней. Пишет УНН со ссылкой на AP.

На этой неделе температура продолжает достигать 100 градусов по Фаренгейту (почти 40 по Цельсию) в крупных городах Соединенных Штатов.

В Аризоне, город Финикс сталкивается с жарой на уровне почти 40 градусов уже на протяжении 100 дней.

ВООЗ: спека щороку вбиває понад 175 тисяч європейців1 августа 2024, 13:05 • 17425 просмотров

В это время года в центральной Аризоне всегда жарко, но 2024 год был бесконечным летом с особенно высокими температурами в районе Финикса. Во вторник город отметил свой 100-й день с максимальной температурой не менее 37,7 градусов по Цельсию (100° по Фаренгейту). Согласно данным Национальной службы погоды, предыдущий рекорд составлял 76 дней подряд в 1993 году - информирует Associated Press.

В округе Марикопа, в который входит Финикс, по состоянию на 24 августа подтверждено 150 смертей, связанных с жарой.

Напомним,

В Украине аномальная жара этим летом имела незначительное влияние на ранние культуры, но может уменьшить урожай поздних культур до 10-15%. Точные данные о потерях урожая из-за жары станут известны в сентябре-октябре после сбора основной массы.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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