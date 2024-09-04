В Германии подъемный кран упал на мост: один погибший, двое раненых
Киев • УНН
На строительной площадке в Тюрингии подъемный кран упал на мост автомагистрали B90. В результате аварии один человек погиб, двое получили серьезные травмы, один из них в тяжелом состоянии.
В центральной части Германии, в Тюрингии, подъемный кран упал на мост автомагистрали, в результате чего по меньшей мере один человек погиб, еще двое травмированы, сообщает Bild, передает УНН.
Детали
Как сообщается, авария произошла возле плотины Блейлох в Тюрингии. По данным полиции, два человека получили серьезные травмы, один из них находится в тяжелом состоянии. Есть погибший.
Подъемный кран упал на строительной площадке и рухнул на мост автомагистрали B90, который ведет через плотину недалеко от города Бад-Лобенштайн.
Звонок в службу скорой помощи поступил примерно в 11:40 по местному времени. Аварийные службы немедленно выехали на водохранилище Блейлох, где уже более года продолжаются строительные работы по расширению автомагистрали.
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