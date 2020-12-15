У Німеччині розраховують почати вакцинацію від COVID-19 до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Німеччині до кінця літа 2021 року від коронавируса можуть бути щеплені близько 60% жителів ФРН. Про це заявив міністр охорони здоров’я Німеччини Йєнс Шпан, пише DW, передає УНН.
На його думку, доступ до вакцини в ФРН до цього періоду повинні отримати всі бажаючі.
“Наша мета — щоб дозвіл на застосування вакцини було отримано ще до Різдва і щоб ми ще в цьому році змогли почати вакцинацію, в тому числі і тут, в Німеччині. Рішення в кінцевому рахунку повинно прийматися Європейським агентством лікарських засобів”, — сказав Шпан.
Німеччина готова почати вакцинацію з 15 грудня, проте до кінця січня 2021 року ФРН зможе отримати лише 3-4 млн доз вакцини, що менше, ніж очікувалося.
Як повідомляв УНН, ЄС прийме рішення про вакцину Pfizer проти COVID-19 до 29 грудня.