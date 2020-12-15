В Германии рассчитывают начать вакцинацию от COVID-19 до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Германии к концу лета 2021 года от коронавируса могут быть привиты около 60% жителей ФРГ. Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, пишет DW, передает УНН.
По его мнению, доступ к вакцине в ФРГ к этому периоду должны получить все желающие.
“Наша цель — чтобы разрешение на применение вакцины было получено еще до Рождества, и чтобы мы еще в этом году смогли начать вакцинацию, в том числе и здесь, в Германии. Решение в конечном счете должно приниматься Европейским агентством лекарственных средств”, — сказал Шпан.
Германия готова начать вакцинацию с 15 декабря, однако до конца января 2021 года ФРГ сможет получить только 3-4 млн доз вакцины, что меньше, чем ожидалось.
Как сообщал УНН, ЕС примет решение о вакцине Pfizer против COVID-19 до 29 декабря.