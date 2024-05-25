У Нікополі збільшилася кількість поранених внаслідок атаки дронами-камікадзе
Київ • УНН
Три людини були поранені в результаті атаки безпілотника-камікадзе на Нікополь у Дніпропетровській області, 66-річний чоловік отримав осколкові поранення і був госпіталізований у стані середнього ступеня тяжкості.
Через ворожі обстріли Нікополя у Дніпропетровській області поранені троє осіб. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
"Ще одного чоловіка, 66 років, окупанти поранили у Нікополі. У нього осколкові ураження. Госпіталізований в стані середньої тяжкості
Загалом у місті за суботу – троє постраждалих. Протягом дня агресор атакував його артилерією і дронами-камікадзе.
Зайнявся магазин. Пожежу локалізували. Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені дві адмінбудівлі й стільки ж приватних осель, майстерня з ремонту взуття, склад, комунальне підприємство.
Побиті вантажівка і два легковики.
Доповнення
Гучно було і у Мирівській громаді. По тамтешнім територіям окупанти били безпілотниками. Минулося без загиблих та постраждалих.
Напади на Дніпропетровщину: окупанти обстріляли 3 громади і Нікополь, без жертв25.05.24, 08:13 • 25302 перегляди