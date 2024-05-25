В Никополе увеличилось количество раненых в результате атаки дронами-камикадзе

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
nikopol-ukrainaНикополь, Украина
Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
  •  109899 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
  •  112576 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  136885 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  126788 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  123505 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  115591 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107428 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101507 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  98156 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  185369 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Новости по теме
В Никополе увеличилось количество раненых в результате атаки дронами-камикадзе

В Никополе увеличилось количество раненых в результате атаки дронами-камикадзе

  •  6975 просмотра
США рассматривают введение санкций против зарубежных банков, работающих в России

США рассматривают введение санкций против зарубежных банков, работающих в России

  •  8970 просмотра
Количество погибших из-за удара по "Эпицентру" в Харькове возросло до шести

Количество погибших из-за удара по "Эпицентру" в Харькове возросло до шести

  •  10556 просмотра
Работы по строительству третьей линии фортификаций реализуется в определенные сроки - Синегубов

Работы по строительству третьей линии фортификаций реализуется в определенные сроки - Синегубов

  •  11524 просмотра
Победителем 77-го Каннского фестиваля стал фильм «Анора» Шона Бейкера

Победителем 77-го Каннского фестиваля стал фильм «Анора» Шона Бейкера

  •  10141 просмотра
В результате удара по центру Харькова пострадали 18 человек, подросток в тяжелом состоянии

В результате удара по центру Харькова пострадали 18 человек, подросток в тяжелом состоянии

  •  12243 просмотра
Похвастались кольцами в Хэмптоне: звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови тайно поженились

Похвастались кольцами в Хэмптоне: звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови тайно поженились

  •  15480 просмотра
В Крыму прогремели взрывы

В Крыму прогремели взрывы

  •  17186 просмотра
Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 5

Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 5

  •  14997 просмотра
Удар по гипермаркету в Харькове: без вести пропавшими считаются около 16 человек

Удар по гипермаркету в Харькове: без вести пропавшими считаются около 16 человек

  •  15588 просмотра

Популярные

В Харькове снова прогремел взрыв: предварительно - центральные районы

В Харькове снова прогремел взрыв: предварительно - центральные районы

  •  83414 просмотра
Оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету Харькова авиационным боеприпасом УМБП Д-30 - прокуратура

Оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету Харькова авиационным боеприпасом УМБП Д-30 - прокуратура

  •  74643 просмотра
Если бы у Украины было больше современных систем ПВО и авиации, то российский террор стал бы просто невозможным - Зеленский

Если бы у Украины было больше современных систем ПВО и авиации, то российский террор стал бы просто невозможным - Зеленский

  •  67791 просмотра
Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: количество пострадавших возросло до 35

Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: количество пострадавших возросло до 35

  •  57701 просмотра
Завтра в Украине отключать свет не планируют

Завтра в Украине отключать свет не планируют

  •  39801 просмотра

Публикации

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:14  •  185369 просмотра
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:00  •  179322 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  257076 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  293912 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  390053 просмотра

В Никополе увеличилось количество раненых в результате атаки дронами-камикадзе

Три человека были ранены в результате атаки беспилотника-камикадзе на Никополь в Днепропетровской области, 66-летний мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Война •   •  6975 просмотра
В Никополе увеличилось количество раненых в результате атаки дронами-камикадзе

США рассматривают введение санкций против зарубежных банков, работающих в России

США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против иностранных банков, работающих в России, из-за растущих рисков, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Экономика •   •  8970 просмотра
США рассматривают введение санкций против зарубежных банков, работающих в России

Количество погибших из-за удара по "Эпицентру" в Харькове возросло до шести

Шесть человек погибли и 40 получили ранения в результате российского ракетного удара по строительному гипермаркету в Харькове, 16 до сих пор считаются пропавшими без вести.

Общество •   •  10556 просмотра
Количество погибших из-за удара по "Эпицентру" в Харькове возросло до шести

Работы по строительству третьей линии фортификаций реализуется в определенные сроки - Синегубов

Строительство третьей линии фортификационных сооружений на Харьковщине происходит вовремя, несмотря на постоянные обстрелы со стороны оккупантов.

Война •   •  11524 просмотра
Работы по строительству третьей линии фортификаций реализуется в определенные сроки - Синегубов

Победителем 77-го Каннского фестиваля стал фильм «Анора» Шона Бейкера

Фильм «Анора» Шона Бейкера получил Золотую пальмовую ветвь 77-го Каннского кинофестиваля.

Культура •   •  10141 просмотра
Победителем 77-го Каннского фестиваля стал фильм «Анора» Шона Бейкера

В результате удара по центру Харькова пострадали 18 человек, подросток в тяжелом состоянии

В результате российского ракетного удара по центру Харькова ранения получили 18 человек, в том числе 13-летний мальчик, который находится в тяжелом состоянии.

Война •   •  12243 просмотра
В результате удара по центру Харькова пострадали 18 человек, подросток в тяжелом состоянии

Похвастались кольцами в Хэмптоне: звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови тайно поженились

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови были замечены в Хэмптоне впервые после тайной свадьбы, где они с гордостью демонстрировали свои обручальные кольца.

Новости Мира •   •  15480 просмотра
Похвастались кольцами в Хэмптоне: звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови тайно поженились

В Крыму прогремели взрывы

В оккупированных крымских городах Евпатория и Севастополь прогремели взрывы, что повлекло воздушную тревогу и приостановку движения общественного транспорта в Севастополе.

Война •   •  17186 просмотра
В Крыму прогремели взрывы

Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 5

В результате российских ударов по гипермаркету в Харькове погибли 5 человек, 40 получили ранения, 16 считаются пропавшими без вести.

Общество •   •  14997 просмотра
Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 5

Удар по гипермаркету в Харькове: без вести пропавшими считаются около 16 человек

В результате нападения россиян на гипермаркет в Харькове около 16 человек пропали без вести, 4 человека считаются погибшими, около 40 получили ранения.

Общество •   •  15588 просмотра
Удар по гипермаркету в Харькове: без вести пропавшими считаются около 16 человек