В Никополе увеличилось количество раненых в результате атаки дронами-камикадзе

Из-за вражеских обстрелов Никополя в Днепропетровской области ранены три человека. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

"Еще одного мужчину, 66 лет, оккупанты ранили в Никополе. У него осколочные поражения. Госпитализирован в состоянии средней тяжести написал Лысак в телеграмме.

Всего в городе за субботу - трое пострадавших. В течение дня агрессор атаковал его артиллерией и дронами-камикадзе.

Загорелся магазин. Пожар локализовали. Повреждено промышленное предприятие. Повреждены два админздания и столько же частных домов, мастерская по ремонту обуви, склад, коммунальное предприятие. говорится в сообщении

Избиты грузовик и две легковушки.

Дополнение

Громко было и в Мировской громаде. По тамошним территориям оккупанты били беспилотниками. Прошло без погибших и пострадавших.

Нападения на Днепропетровщину: оккупанты обстреляли 3 громады и Никополь, без жертв