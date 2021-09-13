У них немає грошей: у “Слузі народу” відреагували на заяву Білорусі про закупівлю зброї у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Україна не сприйняла всерйоз заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо закупівлі зброї в Росії на суму 1 млрд доларів США, оскільки в республіки не має стільки коштів. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив депутат від "Слуги народу" та представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський, передає УНН.
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“Економічний потенціал Республіки Білорусь не настільки потужний, щоб ось так одним махом виділити 1 млрд доларів на закупівлю зброї”, - вважає Веніславський.
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На його думку, з точки зору політичної складової, - це чіткий сигнал для України, в тому, що Республіка Білорусь вже розглядає Україну, як потенційного супротивника, чого раніше не було.
У той же час, він зазначив, що говорити про те, що це той факт, який потребує негайної реакції - не варто.
Додамо
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь планує закупівлю російського озброєння на 1 млрд доларів.
Зазначимо, що Росія і її союзник Білорусь в п'ятницю,10 вересня почали активну фазу масштабних військових навчань "Захід-2021", які стривожили країни НАТО і Україну, за участю 200 тисяч військових.
Президент Володимир Путін заперечує, що навчання спрямовані проти будь-якої іноземної держави, і каже, що вони "мирні", з огляду на зростаючу активність НАТО біля кордонів Росії і її союзників.