У них немає грошей: у “Слузі народу” відреагували на заяву Білорусі про закупівлю зброї у Росії

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“Економічний потенціал Республіки Білорусь не настільки потужний, щоб ось так одним махом виділити 1 млрд доларів на закупівлю зброї”, - вважає Веніславський.

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На його думку, з точки зору політичної складової, - це чіткий сигнал для України, в тому, що Республіка Білорусь вже розглядає Україну, як потенційного супротивника, чого раніше не було.

У той же час, він зазначив, що говорити про те, що це той факт, який потребує негайної реакції - не варто.

Додамо

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь планує закупівлю російського озброєння на 1 млрд доларів.

Зазначимо, що Росія і її союзник Білорусь в п'ятницю,10 вересня почали активну фазу масштабних військових навчань "Захід-2021", які стривожили країни НАТО і Україну, за участю 200 тисяч військових.

Президент Володимир Путін заперечує, що навчання спрямовані проти будь-якої іноземної держави, і каже, що вони "мирні", з огляду на зростаючу активність НАТО біля кордонів Росії і її союзників.