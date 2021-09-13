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У них нет денег: в "Слуге народа" отреагировали на заявление Беларуси о закупке оружия в России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украина не приняла всерьез заявление президента Беларуси Александра Лукашенко по закупке оружия в России на сумму 1 млрд долларов, поскольку в республики нет столько средств. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил депутат от "Слуги народа" и представитель Президента в Конституцийному суде Федор Вениславський, передает УНН.

Цитата

"Экономический потенциал Республики Беларусь не настолько мощный, чтобы вот так одним махом выделить 1 млрд долларов на закупку оружия", - считает Вениславский.

Детали

По его мнению, с точки зрения политической составляющей - это четкий сигнал для Украины, в том, что Республика Беларусь уже рассматривает Украину как потенциального противника, чего раньше не было.

В то же время, он отметил, что говорить о том, что это тот факт, который требует немедленной реакции - не стоит.

Добавим

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь планирует закупку российского вооружения на 1 млрд долларов.

Отметим, что Россия и ее союзник Беларусь в пятницу, 10 сентября начали активную фазу масштабных военных учений "Запад-2021", которые встревожили страны НАТО и Украину, с участием 200 тыс. военных.

Президент Владимир Путин отрицает, что учения направлены против любого иностранного государства, и говорит, что они "мирные", учитывая растущую активность НАТО у границ России и ее союзников.

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