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У Нігері невідомі терористи вбили 15 солдатів

У Нігері невідомі терористи вбили 15 солдатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. На південному заході Нігеру внаслідок нападу на армійський пост невідомі бойовики вбили 15 солдатів, ще чотирьох поранили. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Напад у північному регіоні Тіллабері, який межує з Малі та Буркіна-Фасо, стався через два дні після того, як бойовики вбили 16 солдатів у сусідньому регіоні Тахоуа в західноафриканській країні.

Воїни входили до складу спеціальних антиджихадистських сил, які називаються операцією “Алмахау”, йдеться в заяві міністра оборони Нігеру. У вівторок вдень на них напали важкоозброєні чоловіки на мотоциклах, яких він назвав “терористами”.

Деякі з нападників також були вбиті в бою, а інші відступили на північ і переслідуються.

Нагадаємо

У Нігері після нападу бойовиків загинуло 137 людейВздовж кордону між Афганістаном і Пакистаном в результаті засідки були вбиті та шестеро поранені чотири пакистанські солдати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Туреччині поліція затримала одного з лідерів ІДІЛ

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