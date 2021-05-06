У Нігері невідомі терористи вбили 15 солдатів

Деталі

Напад у північному регіоні Тіллабері, який межує з Малі та Буркіна-Фасо, стався через два дні після того, як бойовики вбили 16 солдатів у сусідньому регіоні Тахоуа в західноафриканській країні.

Воїни входили до складу спеціальних антиджихадистських сил, які називаються операцією “Алмахау”, йдеться в заяві міністра оборони Нігеру. У вівторок вдень на них напали важкоозброєні чоловіки на мотоциклах, яких він назвав “терористами”.

Деякі з нападників також були вбиті в бою, а інші відступили на північ і переслідуються.

Нагадаємо

У Нігері після нападу бойовиків загинуло 137 людей. Вздовж кордону між Афганістаном і Пакистаном в результаті засідки були вбиті та шестеро поранені чотири пакистанські солдати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Туреччині поліція затримала одного з лідерів ІДІЛ