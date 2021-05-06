У Нігері невідомі терористи вбили 15 солдатів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На південному заході Нігеру внаслідок нападу на армійський пост невідомі бойовики вбили 15 солдатів, ще чотирьох поранили. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Напад у північному регіоні Тіллабері, який межує з Малі та Буркіна-Фасо, стався через два дні після того, як бойовики вбили 16 солдатів у сусідньому регіоні Тахоуа в західноафриканській країні.
Воїни входили до складу спеціальних антиджихадистських сил, які називаються операцією “Алмахау”, йдеться в заяві міністра оборони Нігеру. У вівторок вдень на них напали важкоозброєні чоловіки на мотоциклах, яких він назвав “терористами”.
Деякі з нападників також були вбиті в бою, а інші відступили на північ і переслідуються.
Нагадаємо
У Нігері після нападу бойовиків загинуло 137 людей. Вздовж кордону між Афганістаном і Пакистаном в результаті засідки були вбиті та шестеро поранені чотири пакистанські солдати.
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