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В Нигере неизвестные террористы убили 15 солдат

В Нигере неизвестные террористы убили 15 солдат

Киев  •  УНН

 • 19132 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. На юго-западе Нигера в результате нападения на армейский пост неизвестные боевики убили 15 солдат, еще четверо ранили. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Нападение в северном регионе Тиллабери, который граничит с Мали и Буркина-Фасо, произошел через два дня после того, как боевики убили 16 солдат в соседнем регионе Тахоуа в западноафриканской стране.

Воины входили в состав специальных антиджихадистский сил, которые называются операцией “Алмахау”, говорится в заявлении министра обороны Нигера. Во вторник днем на них напали тяжеловооруженные мужчины на мотоциклах, которых он назвал “террористами”.

Некоторые из нападавших также были убиты в бою, а другие отступили на север и преследуются.

Напомним

В Нигере после нападения боевиков погибли 137 человек . Вдоль границы между Афганистаном и Пакистаном в результате засады были убиты и шестеро ранены четыре пакистанские солдаты.

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