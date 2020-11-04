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У Нідерландах відклали слухання по MH17 до завтра: що було сьогодні

У Нідерландах відклали слухання по MH17 до завтра: що було сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Нідерландах відклали до завтра судові слухання у справі про катастрофу малазійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі в липні 2014 року, передає кореспондент УНН.

"Я думаю, хороша думка перервати вас зараз... Ми продовжимо слухання о 10:00 завтра вранці", - сказав головуючий суддя Хендрік Стейнхаус.

Слухання продовжаться 5 листопада об 11:00 за Києвом.

Відзначимо, сьогодні в суді виступала сторона захисту. Вона запросила провести кілька десятків опитувань свідків, зокрема висловивши бажання розпитати у справі заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко і главу МВС Арсена Авакова.

Нагадаємо, напередодні в суді в Нідерландах показали відео з інтерв'ю, проведеного адвокатами підозрюваного в катастрофі малазійського Boeing рейсу MH17 Олега Пулатова.

Крім того, в інтерв'ю, яке показала сторона захисту, було оприлюднено кілька телефонних розмов, які раніше не були оприлюднені ні Спільною слідчою групою, ні Службою безпеки України.

17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідної установкою "Бук", що належить 53-1 бригаді з міста Курська в Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних в причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збиття літака рейсу MH17.

Українські Національні Новини

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