В Нидерландах отложили слушания по MH17 до завтра: что было сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Нидерландах отложили до завтра судебные слушания по делу о катастрофе малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года, передает корреспондент УНН.
"Я думаю, хорошая мысль прервать вас сейчас... Мы продолжим слушания в 10:00 завтра утром", - сказал председательствующий судья Хендрик Стейнхаус.
Слушания продлятся 5 ноября в 11:00 по Киеву.
Отметим, сегодня в суде выступала сторона защиты. Она запросила провести несколько десятков опросов свидетелей, в частности выразив желание расспросить по делу заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и главу МВД Арсена Авакова.
Напомним, накануне в суде в Нидерландах показали видео с интервью, проведенного адвокатами подозреваемого в катастрофе малазийского Boeing рейса MH17 Олега Пулатова.
Кроме того, в интервью, которое показала сторона защиты, было обнародовано несколько телефонных разговоров, которые ранее не были обнародованы ни Общей следственной группой, ни Службой безопасности Украины.
17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-1 бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.
Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивания самолета рейса MH17.