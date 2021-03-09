У Нідерландах продовжать комендантську годину через коронавірус до 31 березня

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“Було б нерозумно зараз оголошувати про будь-які послаблення”, — сказав Рютте.

При цьому він зазначив, що буде зроблено виняток для проведення парламентських виборів, призначених на 15-17 березня.

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Прем’єр-міністр також додав, що до наступного місяця ресторанам і барам можуть дозволити обслуговувати клієнтів на відкритих терасах, якщо найближчим часом в країні знизиться рівень зараження коронавірусом.

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Карантин в Нідерландах

Минулого тижня уряд Нідерландів поступово послабив обмежувальні заходи, дозволивши в обмеженому обсязі знову відкрити несуттєві магазини і середні школи, навіть не дивлячись на те, що в останні тижні у міру поширення все більшого числа мутацій заразних вірусів зростає число випадків інфікування.

Всі бари і ресторани в Нідерландах були закриті з середини жовтня, в той час як протягом останніх шести тижнів по всій країні діяла комендантська година з дев’ятої вечора до 4.30 ранку.