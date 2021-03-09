В Нидерландах продолжат комендантский час из-за коронавируса до 31 марта

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“Было бы глупо сейчас объявлять о каких-либо послаблениях”, — сказал Рютте.

При этом он отметил, что будет сделано исключение для проведения парламентских выборов, назначенных на 15-17 марта.

Детали

Премьер-министр также добавил, что в следующем месяце ресторанам и барам могут позволить обслуживать клиентов на открытых террасах, если в ближайшее время в стране снизится уровень заражения коронавирусом.

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Карантин в Нидерландах

На прошлой неделе правительство Нидерландов постепенно ослабило ограничительные меры, позволив в ограниченном объеме вновь открыть несущественные магазины и средние школы, даже несмотря на то, что в последние недели по мере распространения все большего числа мутаций заразных вирусов растет число случаев инфицирования.

Все бары и рестораны в Нидерландах были закрыты с середины октября, в то время как в течение последних шести недель по всей стране действовал комендантский час с девяти вечера до 4.30 утра.