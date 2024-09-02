У небі над Україною вночі збили 42 з 58 російських ракет і "шахедів", ще одна ракета та три дрони втрачені
Київ • УНН
Повітряні сили України знищили 9 балістичних і 13 крилатих ракет та 20 дронів Shahed під час нічної атаки Росії. Ворог запустив 58 повітряних цілей по кількох областях України.
У небі над Україною вночі збито 9 балістичних, 13 крилатих ракет і 20 ударних дронів типу Shahed, із 58 повітряних цілей, запущених російськими військами, повідомили у понеділок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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У ніч на 2 вересня, як повідомляється, російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку.
Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей – 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:
- 16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей – рф;
- 14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської обл. – рф;
- 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської обл. – рф;
- 1 ракета невстановленого типу із Бєлгороської обл. – рф;
- 23 ударні БпЛА "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська – рф.
У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито: 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23; 13 крилатих ракет Х-101; 20 ударних БпЛА "Shahed-131/136". Окрім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється.
Бойова робота, як вказано, велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.
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