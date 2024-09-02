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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В небе над Украиной ночью сбили 42 из 58 российских ракет и "шахедов", еще одна ракета и три дрона потеряны

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 06:42  •  11332 просмотра

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Воздушные силы Украины уничтожили 9 баллистических и 13 крылатых ракет и 20 дронов Shahed во время ночной атаки России. Враг запустил 58 воздушных целей по нескольким областям Украины.

В небе над Украиной ночью сбито 9 баллистических, 13 крылатых ракет и 20 ударных дронов типа Shahed, из 58 воздушных целей, запущенных российскими войсками, сообщилb в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 2 сентября, как сообщается, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевщине, Сумщине и Харьковщине, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, также атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" с южного направления.

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 58 воздушных целей - 35 ракет различных типов и 23 ударных БпЛА:

- 16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей - рф;

- 14 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской обл. - рф;

- 4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской обл. - рф;

- 1 ракета неустановленного типа из Белгородской обл. - рф;

- 23 ударные БпЛА "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска - рф.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил а также расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито: 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23; 13 крылатых ракет Х-101; 20 ударных БпЛА "Shahed-131/136". Кроме того, в результате активного противодействия Сил обороны Украины, одна крылатая ракета Х-101 и три ударных БпЛА не достигли своих целей и были локально потеряны. Информация уточняется

- сообщили в ПС ВСУ в Telegram.

Боевая работа, как указано, велась в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областях.

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