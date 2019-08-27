У НБУ розповіли, на чому потрібно зосередитися новому парламенту й уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. В Україні необхідні політична стабільність, неухильне верховенство права, створення якісної логістичної інфраструктури та ефективне тарифно-митне регулювання для того, щоб українські підприємства могли стати проміжними. Про це заявив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Для того, щоб українські підприємства могли стати проміжними, а в ідеальних випадках і кінцевими ступенями в глобальних ланцюжках доданої вартості, необхідні політична стабільність, неухильне верховенство права, створення якісної логістичної інфраструктури та ефективне тарифно-митне регулювання.
Думаю, що новому парламенту і уряду потрібно зосередитися на цих питаннях. Тоді до закінчення їх каденції ми зможемо побачити тенденції зростання високотехнологічного експорту і зниження імпорту продукції, яку ми цілком можемо виробляти всередині країни", - написав Данилишин.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністерствам готувати transition books — послання наступним керівникам міністерств про ситуацію в галузі, що зроблено і що потрібно продовжувати.