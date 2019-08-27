В НБУ рассказали, на чем нужно сосредоточиться новому парламенту и правительству
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Украине необходима политическая стабильность, неуклонное верховенство права, создание качественной логистической инфраструктуры и эффективное тарифно-таможенное регулирование для того, чтобы украинские предприятия могли стать промежуточными. Об этом заявил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Для того, чтобы украинские предприятия могли стать промежуточными, а в идеальных случаях и конечными степенями в глобальных цепочках добавленной стоимости, необходима политическая стабильность, неуклонное верховенство права, создание качественной логистической инфраструктуры и эффективное тарифно-таможенное регулирование.
Думаю, что новому парламенту и правительству нужно сосредоточиться на этих вопросах. Тогда до окончания их каденции мы сможем увидеть тенденции роста высокотехнологичного экспорта и снижение импорта продукции, которую мы вполне можем производить внутри страны", - написал Данилишин.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министерствам готовить transition books - послание следующим руководителям министерств о ситуации в отрасли, что сделано и что нужно продолжать.