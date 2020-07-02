У НБУ розповіли, хто виконуватиме обов’язки Смолія у разі його звільнення

“Порядок звільнення Голови та призначення виконувача обов’язків визначають стаття 18 Закону України “Про Національний банк України” та стаття 1 Закону України “Про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України”, — зазначили у пресслужбі.

Згідно зі статтею 1 1 Закону України "Про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України“,у разі звільнення (відставки) особи, яку призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України, або особи, яку призначає на посаду Верховна Рада України за поданням Президента України, обов’язки звільненої особи тимчасово, але не більше одного місяця, виконує перший заступник (а у разі його відсутності — заступник) цієї посадової особи, призначений конституційно легітимною особою.

Так, першим заступником голови Національного банку є Катерина Рожкова.

Нагадаємо, що текст проекту постанови та подання Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України опубліковано на сайті парламенту.

Додамо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через “систематичний політичний тиск”.