В НБУ рассказали, кто будет исполнять обязанности Смолия в случае его увольнения

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КИЕВ. 2 июля. УНН. В случае увольнения председателя Национального банка Украины Якова Смолия, его обязанности будет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе НБУ.

"Порядок увольнения Председателя и назначение исполняющего обязанности определяют статья 18 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и статья 1 Закона Украины "О временном исполнении обязанностей должностных лиц, которых назначает на должность с согласия Верховной Рады Украины Президент Украины или Верховная Рада Украины по представлению Президента Украины", - отметили в пресс-службе.

Согласно статье 1 1 Закона Украины "О временном исполнении обязанностей должностных лиц, которых назначает на должность с согласия Верховной Рады Украины Президент Украины или Верховная Рада Украины по представлению Президента Украины", в случае увольнения (отставки) лица, которое назначает на должность с согласия Верховной Рады Украины Президент Украины или лица, которое назначает на должность Верховная Рада Украины по представлению Президента Украины, обязанности уволенного лица временно, но не более одного месяца, исполняет первый заместитель (а в случае его отсутствия - заместитель) этого должностного лица, назначенный конституционно легитимным лицом.

Так, первым заместителем председателя Национального банка является Екатерина Рожкова.

Напомним, что текст проекта постановления и представления Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины опубликовано на сайте парламента.

Добавим, что поздно вечером 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за "систематического политического давления".

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