У НАЗК повторно викликали трьох чиновників для надання пояснень
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Трьох чиновників запросили для надання пояснень до Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це повідомили у пресслужбі НАЗК, передає УНН.
"Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує трьох осіб для надання пояснень", - йдеться у повідомленні.
Як уточняється, у разі наявності підстав буде складення протоколів про адміністративні правопорушення за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Так, запрошено до НАЗК:
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- Валентина Шліхту, в.о. директора ДП "Укрхімтрансаміак", 7 або 8 жовтня;
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- Ярослава Туровського, прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України, 9 жовтня;
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- Луку Кріля, суддю Турківського районного суду Львівської області, 15 або 16 жовтня.
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Повідомляється, що зазначені особи були запрошені офіційним листом Національного агентства заздалегідь.
Нагадаємо, за вересень НАЗК зафіксувало 260 порушень антикорупційного законодавства.