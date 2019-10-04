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У НАЗК повторно викликали трьох чиновників для надання пояснень

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Трьох чиновників запросили для надання пояснень до Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це повідомили у пресслужбі НАЗК, передає УНН.

У НАЗК повторно викликали трьох чиновників для надання пояснень

"Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує трьох осіб для надання пояснень", - йдеться у повідомленні.

Як уточняється, у разі наявності підстав буде складення протоколів про адміністративні правопорушення за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Так, запрошено до НАЗК:

  • Валентина Шліхту, в.о. директора ДП "Укрхімтрансаміак", 7 або 8 жовтня;
  • Ярослава Туровського, прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України, 9 жовтня;
  • Луку Кріля, суддю Турківського районного суду Львівської області, 15 або 16 жовтня.

Повідомляється, що зазначені особи були запрошені офіційним листом Національного агентства заздалегідь.

Нагадаємо, за вересень НАЗК зафіксувало 260 порушень антикорупційного законодавства.

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