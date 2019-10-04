В НАПК повторно вызвали трех чиновников для дачи объяснений
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Трех чиновников пригласили для дачи объяснений в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК, передает УНН.
"Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает трех человек для дачи объяснений", - говорится в сообщении.
Как уточняется, при наличии оснований будет составление протоколов об административных правонарушениях по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Так, приглашены в НАПК:
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- Валентина Шлихту, и.о. директора ГП "Укрхимтрансаммиак", 7 или 8 октября;
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- Ярослава Туровского, прокурора второго отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины, 9 октября;
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- Луку Криля, судью Турковского районного суда Львовской области, 15 или 16 октября.
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Сообщается, что указанные лица были приглашены официальным письмом Национального агентства заранее.
Напомним, за сентябрь НАПК зафиксировало 260 нарушений антикоррупционного законодательства.