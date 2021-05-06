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У НАТО заявили, що Росія не вивела повністю війська від України

У НАТО заявили, що Росія не вивела повністю війська від України

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Виступаючи на засіданні міністрів оборони Європейського Союзу, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг згадав і українсько-російський збройний конфлікт. Про це йдеться на сайті НАТО, пише УНН.

Деталі

Генеральний секретар заявив, що Росія вивела частину військ з кордону України, але в регіоні залишаються десятки тисяч.

Цитата

“В цілому, Росія є значною, і зараз в Україні та навколо неї є набагато більше російських військ, ніж до недавнього зростання напруженості”, — сказав він.

Також секретар вітає заяву ЄС про включення Канади, Норвегії та США до проектів PESCO щодо військової мобільності, що дозволить військам швидше рухатись по Європі.

Нагадаємо

Російська агресія досі несе загрозу для України на ділянці спільного кордону. Про це сказав Держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше ЗМІ писали, що Росія відкликала лише кілька тисяч військовослужбовців від кордону з Україною, більша частина залишається поблизу цієї ділянки.

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