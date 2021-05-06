Російська загроза Україні залишається – Блінкен

Цитата:

"Щодо загроз, вони залишаються. Росія відвела деяку частину військ, але значні сили залишаються на кордоні з Україною. Вона відвела деяке обладнання, але значна кількість обладнання залишається на кордоні з Україною. Отже, Росія має спроможність за досить короткий час агресивно діяти, якщо вона вирішить це зробити", - сказав Блінкен.

Деталі

Держсекретар зазначив, що США ретельно спостерігають за усіма подіями, які відбуваються, та постійно контактують з українською стороною.

"Я високо ціную те стримування, яке продемонструвала Україна у рамках таких провокаційних дій перед такою агресією. Україна несе втрати, є регулярні втрати, однак стримування, яке продемонструвала Україна, реальне і високо цінується, тому що Україна не відповідає на провокації, які чинить Росія", - сказав він.

Доповнення

Раніше ЗМІ писали, що Росія відкликала лише кілька тисяч військовослужбовців від кордону з Україною, більша частина залишається поблизу цієї ділянки. Про це заявили високопоставлені представники адміністрації президента США Джо Байдена.