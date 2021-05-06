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Российская угроза Украине остается - Блинкен

Российская угроза Украине остается - Блинкен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Российская агрессия до сих пор несет угрозу для Украины на участке общей границы. Об этом сказал Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Относительно угроз, они остаются. Россия отвела некоторую часть войск, но значительные силы остаются на границе с Украиной. Она отвела некоторое оборудование, но значительное количество оборудования остается на границе с Украиной. Значит, Россия имеет способность за достаточно короткое время агрессивно действовать, если она решит это сделать", - сказал Блинкен.

Детали

Госсекретарь отметил, что США наблюдают за всеми событиями, которые происходят, и постоянно контактируют с украинской стороной.

"Я высоко ценю то сдерживание, которое продемонстрировала Украина в рамках таких провокационных действий перед подобной агрессией. Украина несет потери, регулярные потери, однако сдерживание, которое продемонстрировала Украина, реальное и высоко ценится, так как Украина не отвечает на провокации, которые совершает Россия", - сказал он.

Дополнение

Ранее СМИ писали, что Россия отозвала лишь несколько тысяч военнослужащих от границы с Украиной, большая часть остается вблизи этого участка. Об этом заявили высокопоставленные представители администрации президента США Джо Байдена.

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