В НАТО заявили, что Россия не вывела полностью войска от Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Выступая на заседании министров обороны Европейского Союза, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вспомнил и русско-украинский вооруженный конфликт. Об этом говорится на сайте НАТО, пишет УНН.
Детали
Генеральный секретарь заявил, что Россия вывела часть войск с границы Украины, но в регионе остаются десятки тысяч.
Цитата
“В целом, Россия является значительной, и сейчас в Украине и вокруг нее намного больше российских войск, чем до недавнего роста напряженности”, — сказал он.
Также секретарь приветствует заявление ЕС о включении Канады, Норвегии и США к проектам PESCO по военной мобильности, что позволит войскам быстрее двигаться по Европе.
Напомним
Российская агрессия до сих пор несет угрозу для Украины на участке общей границы. Об этом сказал Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее СМИ писали , что Россия отозвала лишь несколько тысяч военнослужащих от границы с Украиной, большая часть остается вблизи этого участка.