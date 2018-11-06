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У NASA розробили космічну колекцію одягу

У NASA розробили космічну колекцію одягу

Київ • УНН

 • 8499 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Американське аерокосмічне агентство NASA та бренд Vans та запустили спільну колекцію одягу та взуття з космічною символікою. Повідомляє УНН із посиланням на The Independent.

У колекції одягу відображені відомі силуети бренду, які можна побачити на їх традиційному одязі та аксесуарах. Колекція об'єднує силуети бренду із зображеннями, взятими з історії польотів NASA, включаючи із місією Apollo 11. Колекція включає в себе різновиди взуття, сумок та світшотів.

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Як повідомляє The Independent, одяг має такі ж кольори, як і офіційна уніформа працівників NASA.

Далеко не перший раз, коли NASA об'єдналася з дизайнерськими компаніями для створення унікальних колекцій: раніше цього ж року NASA співпрацювала з IKEA, щоб створити колекцію домашнього приладдя.

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Космічна агенція припустила, що співпраця з брендами може йти й іншим шляхом. Оскільки NASA продовжує шукати джерела фінансування, адміністрація штату Джорджія навіть запропонувала агентству співпрацювати з великими брендами - це рішення, яке, на думку деяких, може призвести до створення ракет з логотипами брендів на їх боці, наприклад.

Нагадаємо, у США вирішили продати на аукціоні особисті речі першої людини, яка побувала на Місяці.

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