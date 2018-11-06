В NASA разработали космическую коллекцию одежды
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Американское аэрокосмическое агентство NASA и бренд Vans и запустили совместную коллекцию одежды и обуви с космической символикой, сообщает УНН со ссылкой на The Independent.
В коллекции одежды отражены известные силуэты бренда, которые можно увидеть на их традиционной одежде и аксессуарах. Коллекция объединяет силуэты бренда с изображениями, взятыми из истории полетов NASA, включая миссию Apollo 11. Коллекция включает в себя разновидности обуви, сумок и свитшоты.
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Как сообщает The Independent, одежда имеет такие же цвета, как и официальная униформа работников NASA.
Это далеко не первый раз, когда NASA объединилась с дизайнерскими компаниями для создания уникальных коллекций: ранее в этом же году NASA сотрудничала с IKEA, чтобы создать коллекцию домашних принадлежностей.
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Космическое агентство предположило, что сотрудничество с брендами может идти и другим путем. Поскольку NASA продолжает искать источники финансирования, администрация штата Джорджия даже предложила агентству сотрудничать с крупными брендами - это решение, которое, по мнению некоторых, может привести к созданию ракет с логотипами брендов на их стороне, например.
Напомним, в США решили продать на аукционе личные вещи первого человека, побывавшего на Луне.