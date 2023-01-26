У напрямку Львівщини рухаються ракети, уже у сусідній області - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Російські ракети рухаються у напрямку Львівщини. Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
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"Ракети у сусідній області. Рухаються у нашому напрямку. Залишайтесь в укритті. Нічого не знімайте і не викладайте в інтернет", - написав Козицький.
Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав жителів Львівщини не нехтувати реальною загрозою, адже ворожі ракети уже перебувають у повітряному просторі України.
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