В направлении Львовской области движутся ракеты, уже в соседней области - глава ОВА

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"Ракеты в соседней области. Движутся в нашем направлении. Оставайтесь в укрытии. Ничего не снимайте и не выкладывайте в интернет", - написал Козицкий.

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий призвал жителей Львовской области не пренебрегать реальной угрозой, ведь вражеские ракеты уже находятся в воздушном пространстве Украины.

Ранее

Начальник Одесской ОВА Максим Марченко отметил, что российские оккупанты готовятся нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.

Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что враг произвел пуск крылатых ракет, и призвал людей быть в укрытиях.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак указал, что есть первые сбития вражеских ракет.