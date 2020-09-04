У МЗС закликали комплексно підійти та вжити заходів щодо будівництва “Північного потоку-2”
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Україна закликає комплексно підійти до вирішення питання щодо будівництва “Північного потоку-2” та вжити заходів, які підвищать ціну для РФ за її дії. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
“Ми вже бачимо, як розгортаються певні події у зв’язку з цими діями (будівництво "Північного-потоку-2“ — ред.) в Європейському Союзі, зокрема у Європейському парламенті. Ви добре знаєте, що попри наші надзвичайно позитивні відносини з німцями, я хочу ще раз підтвердити, що уряд України вдячний Німеччині за рішучу і послідовну підтримку у питанні протидії російській агресії, але, на жаль, є у наших відносинах одна розбіжність, і ми не приховуємо цього. Ця розбіжність називається "Північний-потік-2“, і не лише у України цей проект викликає неприйняття і заперечення”, — зазначив Кулеба.
За його словами, у разі завершення проекту Росія набуватиме можливості заробляти великі гроші, які потім спрямовуватиме на агресію.
“Ми з вами розуміємо, що у разі його завершення Росія набуватиме додаткових можливостей заробляти величезні гроші і інвестувати їх потім, зокрема, у свої агресивні дії як усередині країни, так і ззовні. Тому, час дуже комплексно підійти до цього питання і нарешті вжити заходів, які максимально підвищать ціну для Російської Федерації за її дії”, — додав Кулеба.
Нагадаємо, у четвер канцлер Німеччини Ангела Меркель зіткнулася з тиском з вимогою перегляду проекту газопроводу “Північний потік-2”, після заяв про те, що опозиціонер Олексій Навальний був отруєний нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”.
Також повідомлялося, що Президент Франції Еммануель Макрон побоюється посилення газової залежності Європи через “Північний потік-2”.