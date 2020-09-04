У МЗС закликали комплексно підійти та вжити заходів щодо будівництва “Північного потоку-2”

“Ми вже бачимо, як розгортаються певні події у зв’язку з цими діями (будівництво "Північного-потоку-2“ — ред.) в Європейському Союзі, зокрема у Європейському парламенті. Ви добре знаєте, що попри наші надзвичайно позитивні відносини з німцями, я хочу ще раз підтвердити, що уряд України вдячний Німеччині за рішучу і послідовну підтримку у питанні протидії російській агресії, але, на жаль, є у наших відносинах одна розбіжність, і ми не приховуємо цього. Ця розбіжність називається "Північний-потік-2“, і не лише у України цей проект викликає неприйняття і заперечення”, — зазначив Кулеба.

За його словами, у разі завершення проекту Росія набуватиме можливості заробляти великі гроші, які потім спрямовуватиме на агресію.

“Ми з вами розуміємо, що у разі його завершення Росія набуватиме додаткових можливостей заробляти величезні гроші і інвестувати їх потім, зокрема, у свої агресивні дії як усередині країни, так і ззовні. Тому, час дуже комплексно підійти до цього питання і нарешті вжити заходів, які максимально підвищать ціну для Російської Федерації за її дії”, — додав Кулеба.

Нагадаємо, у четвер канцлер Німеччини Ангела Меркель зіткнулася з тиском з вимогою перегляду проекту газопроводу “Північний потік-2”, після заяв про те, що опозиціонер Олексій Навальний був отруєний нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”.

Також повідомлялося, що Президент Франції Еммануель Макрон побоюється посилення газової залежності Європи через “Північний потік-2”.