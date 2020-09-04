В МИД призвали комплексно подойти и принять меры по строительству "Северного потока-2"

"Мы уже видим, как разворачиваются определенные события в связи с этими действиями (строительство "Северного-потока-2" - ред.) в Европейском Союзе, в частности в Европейском парламенте. Вы знаете, что несмотря на наши очень позитивные отношения с немцами, я хочу еще раз подтвердить, что правительство Украины благодарно Германии за решительную и последовательную поддержку в вопросе противодействия российской агрессии, но, к сожалению, в наших отношениях есть одно расхождение, и мы не скрываем этого. Это расхождение называется "Северный-поток-2", и не только у Украины этот проект вызывает неприятие и отрицание", - отметил Кулеба.

По его словам, в случае завершения проекта Россия будет приобретать возможности зарабатывать большие деньги, которые затем направлять на агрессию.

"Мы с вами понимаем, что в случае его завершения Россия будет приобретать дополнительные возможности зарабатывать огромные деньги и инвестировать их потом, в частности, в свои агрессивные действия как внутри страны, так и извне. Поэтому, время очень комплексно подойти к этому вопросу и наконец принять меры, которые максимально повысят цену для Российской Федерации за ее действия", - добавил Кулеба.

Напомним, в четверг канцлер Германии Ангела Меркель столкнулась с давлением с требованием пересмотра проекта газопровода "Северный поток-2", после заявлений о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Также сообщалось, что Президент Франции Эммануэль Макрон опасается усиления газовой зависимости Европы из-за "Северного потока-2".