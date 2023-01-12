У МЗС спростували інформацію, що Україна просила не включати білорусь в останні пакети санкцій ЄС

Цитата

«Повідомлення деяких ЗМІ про нібито прохання України не включати білорусь в останні пакети санкцій ЄС не відповідає дійсності», - написав Ніколенко.

Він нагадав, що за підтримку агресії російської федерації проти України на білорусь нині накладено низку персональних (режим лукашенка, військове командування, пропагандисти, 25 державних органів та компаній білоруського ВПК, зокрема міністерство оборони та комітет державної безпеки, а також 8 білоруських компаній) та секторальних санкцій (центральний банк та 4 інші білоруські банки, заборона постачання товарів подвійного призначення, послуг, депозитів, євро, добрив, а також заборона діяльності вантажних операторів).

«Натомість нам відомо про обговорення між державами-членами Європейського Союзу питання подальшої синхронізації санкцій, накладених на рф. Водночас, за нашою інформацією, консенсусу всередині Євросоюзу наразі немає. Україна та партнери нині активно працюють задля максимально змістовного наповнення десятого санкційного пакету ЄС, ухвалення якого вже давно назріло», - повідомив Ніколенко.

Доповнення

Кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк повідомив, що однією з причин, чому в останніх санкційних пакетах ЄС білорусь не потрапила під санкції разом із росією, було нібито прохання України.



Речник голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля Петер Стано заявив, що процес ухвалення рішень щодо впроваджень санкцій проти білорусі є конфіденційним.