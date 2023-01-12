В МИДе опровергли информацию, что Украина просила не включать беларусь в последние пакеты санкций ЕС

Цитата

«Сообщение некоторых СМИ о якобы просьбе Украины не включать беларусь в последние пакеты санкций ЕС не соответствует действительности», - написал Николенко.

Он напомнил, что за поддержку агрессии российской федерации против Украины на беларусь наложен ряд персональных (режим лукашенко, военное командование, пропагандисты, 25 государственных органов и компаний белорусского ВПК, в том числе министерство обороны и комитет государственной безопасности, а также 8 белорусских компаний) и секторальных санкций (центральный банк и 4 других белорусских банка, запрет поставки товаров двойного назначения, услуг, депозитов, евро, удобрений, а также запрет деятельности грузовых операторов).

«Вместо этого нам известно об обсуждении между государствами-членами Европейского Союза вопроса о дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на рф. В то же время, по нашей информации, консенсуса внутри Евросоюза пока нет. Украина и партнеры сейчас активно работают по максимально содержательному наполнению десятого санкционного пакета ЕС, принятие которого уже давно назрело», - сообщил Николенко.

Дополнение

Корреспондент "Радио Свободы" Рикард Йозвяк сообщил, что одной из причин, почему в последних санкционных пакетах ЕС беларусь не попала под санкции вместе с россией, была якобы просьба Украины.



Представитель председателя дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано заявил, что процесс принятия решений по внедрению санкций против беларуси является конфиденциальным.