В МИДе опровергли информацию, что Украина просила не включать беларусь в последние пакеты санкций ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Сообщение о якобы просьбе Украины не включать беларусь в последние пакеты санкций ЕС не соответствует действительности. Об этом в Facebook сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет УНН.
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«Сообщение некоторых СМИ о якобы просьбе Украины не включать беларусь в последние пакеты санкций ЕС не соответствует действительности», - написал Николенко.
Он напомнил, что за поддержку агрессии российской федерации против Украины на беларусь наложен ряд персональных (режим лукашенко, военное командование, пропагандисты, 25 государственных органов и компаний белорусского ВПК, в том числе министерство обороны и комитет государственной безопасности, а также 8 белорусских компаний) и секторальных санкций (центральный банк и 4 других белорусских банка, запрет поставки товаров двойного назначения, услуг, депозитов, евро, удобрений, а также запрет деятельности грузовых операторов).
«Вместо этого нам известно об обсуждении между государствами-членами Европейского Союза вопроса о дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на рф. В то же время, по нашей информации, консенсуса внутри Евросоюза пока нет. Украина и партнеры сейчас активно работают по максимально содержательному наполнению десятого санкционного пакета ЕС, принятие которого уже давно назрело», - сообщил Николенко.
Дополнение
Корреспондент "Радио Свободы" Рикард Йозвяк сообщил, что одной из причин, почему в последних санкционных пакетах ЕС беларусь не попала под санкции вместе с россией, была якобы просьба Украины.
Представитель председателя дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано заявил, что процесс принятия решений по внедрению санкций против беларуси является конфиденциальным.