У МЗС розповіли про стан здоров’я постраждалих у Генуї українців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Двоє українців, що постраждали внаслідок обвалу автомобільного мосту в італійському місті Генуя, госпіталізовані, стан їх здоров’я стабільний. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС — начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
"Двоє постраждалих у Генуї громадян України госпіталізовані, стан їх здоров’я – стабільний", - повідомив Кирилич.
Зазначимо, постраждалі українці перебувають у лікарні "Сан Мартін", з якою Генеральне консульство підтримує постійний зв’язок. До інших лікарень "Галлієра" та "Вілла Скассі" постраждалі українці на госпіталізацію не поступали.
"Загрози життю (зазначених осіб – ред.) немає", - додав заступник директора Департаменту консульської служби.
Нагадаємо, 14 серпня на автостраді у Генуї на півночі Італії обвалилася частина автомобільного мосту довжиною близько сотні метрів.
Кількість загиблих у результаті обвалу мосту досягла 39 осіб.