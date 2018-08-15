У МЗС розповіли про стан здоров’я постраждалих у Генуї українців

"Двоє постраждалих у Генуї громадян України госпіталізовані, стан їх здоров’я – стабільний", - повідомив Кирилич.



Зазначимо, постраждалі українці перебувають у лікарні "Сан Мартін", з якою Генеральне консульство підтримує постійний зв’язок. До інших лікарень "Галлієра" та "Вілла Скассі" постраждалі українці на госпіталізацію не поступали.



"Загрози життю (зазначених осіб – ред.) немає", - додав заступник директора Департаменту консульської служби.



Нагадаємо, 14 серпня на автостраді у Генуї на півночі Італії обвалилася частина автомобільного мосту довжиною близько сотні метрів.



Кількість загиблих у результаті обвалу мосту досягла 39 осіб.



