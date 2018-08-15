В МИД рассказали о состоянии здоровья пострадавших в Генуе украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Двое украинцев, пострадавших в результате обрушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя, госпитализированы, состояние их здоровья стабильное. Об этом УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
"Двое пострадавших в Генуе граждан Украины госпитализированы, состояние их здоровья - стабильное", - сообщил Кирилич.
Отметим, пострадавшие украинцы находятся в больнице "Сан Мартин", с которой Генеральное консульство поддерживает постоянную связь. В другие больницы "Галлиера" и "Вилла Скасси" пострадавшие украинцы на госпитализацию не поступали.
"Угрозы жизни (указанных лиц - ред.) Нет", - добавил заместитель директора Департамента консульской службы.
Напомним, 14 августа на автостраде в Генуе на севере Италии обвалилась часть автомобильного моста длиной около сотни метров.
Число погибших в результате обрушения моста достигло 39 человек.