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У МЗС РФ знову заявили, що отруєння Навального - "провокація Заходу для введення санкцій"

Київ • УНН

 • 12999 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Ситуація навколо отруєння Олексія Навального стала нібито “провокацією західних спецслужб, спрямованою на введення санкцій”. Про це заявила в четвер на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

У МЗС РФ знову заявили, що отруєння Навального - "провокація Заходу для введення санкцій"

“Хочу вас розчарувати відразу: сенсації не буде. І президент Росії, і представники відповідних відомств, і міністр закордонних справ нашої країни, наші представники в міжнародних організаціях багато разів негативно відповідали на це питання. Якщо вам цього недостатньо, ви продовжуєте робити вигляд, що не розумієте, ставлячи питання руба — дві букви або три. Я можу вас порадувати: три (мається на увазі слово російською „нет“ — ред.)”, — сказала вона, негативно відповідаючи на питання, “чи причетна ФСБ до отруєння Олексія Навального”.

“Протягом кількох років ми спостерігаємо провокації з використанням хімічної зброї в світі. Це і Скрипалі, і Еймсбері, Сирія, тепер Навальний, за якими стоять західні спецслужби в різних варіаціях, але при цьому мета одна — використовувати тему хімічної зброї як зручний привід для винесення вироку без суду і слідства, а потім застосування санкцій”, — додала вона.

Нагадаємо, Росія ввела санкції проти тих, “хто нагнітає ситуацію навколо Навального”. Також ще 3 вересня цього року офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила про те, що вважає, заяви західних колег про ситуацію з Олексієм Навальним нібито “підготовленими заздалегідь”.

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