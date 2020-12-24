В МИД РФ снова заявили, что отравление Навального - "провокация Запада для введения санкций"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Ситуация вокруг отравления Алексея Навального стала якобы “провокацией западных спецслужб, направленной на введение санкций”. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
“Хочу вас разочаровать сразу: сенсации не будет. И президент России, и представители соответствующих ведомств, и министр иностранных дел нашей страны, наши представители в международных организациях много раз отрицательно отвечали на этот вопрос. Если вам этого недостаточно, вы продолжаете делать вид, что не понимаете, ставя вопрос ребром — две буквы или три. Я могу вас порадовать: три (иммется в виду слово на русском „нет“ — ред.)”, — сказала она, отрицательно отвечая на вопрос, “причастна ли ФСБ к отравлению Алексея Навального”.
“На протяжении нескольких лет мы наблюдаем провокации с использованием химического оружия в мире. Это и Скрипали, и Эймсбери, Сирия, теперь Навальный, за которыми стоят западные спецслужбы в разных вариациях, но при этом цель одна — использовать тему химического оружия как удобный повод для вынесения приговора без суда и следствия, а затем применения санкций”, — добавила она.
Напомним, Россия ввела санкции против тех, “кто нагнетает ситуацию вокруг Навального”. Также ещё 3 сентября этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что считает, заявления западных коллег о ситуации с Алексеем Навальным якобы “подготовлеными заранее”.