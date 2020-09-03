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Отруєння Навального: МЗС РФ вважає, що "реакція Заходу могла бути підготована завчасно"

Київ • УНН

 • 14253 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова вважає, що заяви західних колег про ситуацію з Олексієм Навальним нібито могли бути підготовлені заздалегідь. Таку думку вона висловила в середу в програмі на федеральному телеканалі “Росія-1”, пише УНН.

Отруєння Навального: МЗС РФ вважає, що "реакція Заходу могла бути підготована завчасно"

“Тут же всі побігли до мікрофонів і як ніби заздалегідь репетирували, як ніби ось ця інформаційна кампанія заздалегідь була підготовлена, і залишалося просто натиснути кнопку для того, щоб полетіли по всьому світу ці заяви, які будуть передруковувати, тиражуватися”, — сказала вона, відзначивши, що заяви з цього приводу нібито зроблені “ніби під копірку”.

“Можливо, що вся історія тільки про те, що десь уже написані якісь заходи, якими нас лякали. Може бути, це вже потрібно якимось чином виправдати і почати це все реалізовувати”, — додала Захарова.

Офіційний представник МЗС також уточнила, що німецька сторона нібито досі не надала послу РФ в Берліні ніякої інформації з даного питання.

Відзначимо, раніше у Путіна заявили про відсутність токсинів в організмі Навального до його вивезення в Німеччину.

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