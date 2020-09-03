Отравление Навального: МИД РФ считает, что "реакция Запада могла быть подготовлена заранее"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что заявления западных коллег о ситуации с Алексеем Навальным якобы могли быть подготовлены заранее. Такое мнение она выразила в среду в программе на федеральном телеканале “Россия-1”, пишет УНН.
“Тут же все побежали к микрофонам и как будто заранее репетировали, как будто вот эта информационная кампания заранее была подготовлена, и оставалось просто нажать кнопку для того, чтобы полетели по всему миру эти заявления, которые будут перепечатываться, тиражироваться”, — сказала она, отметив, что заявления по этому поводу якобы сделаны “будто под копирку”.
“Возможно, что вся история только про то, что где-то уже написаны некие меры, которыми нас пугали. Может быть, это уже нужно каким-то образом оправдать и начать это все реализовывать”, — добавила Захарова.
Официальный представитель МИД также уточнила, что немецкая сторона якобы до сих пор не предоставила послу РФ в Берлине никакой информации по данному вопросу.
Отметим, ранее у Путина заявили об отсутствии токсинов в организме Навального до его вывоза в Германию.