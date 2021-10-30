У МЗС РФ заявили, що США висилає ще 55 співробітників російських дипвідомств

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“З урахуванням висунутих Вашингтоном вимог про те, що ще 55 наших дипломатів та адміністративно-технічних працівників мають залишити США найближчими місяцями (а це, по суті, означає висилку), ситуація на дипломатичному „фронті“ тільки погіршиться”, — повідомила Захарова.

Нагадаємо

23 жовтня Державний департамент США опублікував рішення, згідно з яким, росіяни, які хочуть отримати американську візу, будуть віднесені Держдепартаментом США до “бездомних національностей”.

Своєю чергою, у МЗС РФ розкритикували таке рішення США.