У МЗС РФ заявили, що США висилає ще 55 співробітників російських дипвідомств
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що США висилають 55 російських співробітників дипломатичних відомств РФ у найближчі місяці, передає УНН із посиланням на сайт МЗС Росії.
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“З урахуванням висунутих Вашингтоном вимог про те, що ще 55 наших дипломатів та адміністративно-технічних працівників мають залишити США найближчими місяцями (а це, по суті, означає висилку), ситуація на дипломатичному „фронті“ тільки погіршиться”, — повідомила Захарова.
Нагадаємо
23 жовтня Державний департамент США опублікував рішення, згідно з яким, росіяни, які хочуть отримати американську візу, будуть віднесені Держдепартаментом США до “бездомних національностей”.
Своєю чергою, у МЗС РФ розкритикували таке рішення США.