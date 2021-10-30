В МИД РФ заявили, что США высылают еще 55 сотрудников российских дипведомств

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“С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических сотрудников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это, по сути, означает высылку), ситуация на дипломатическом „фронте“ только ухудшится”, — сообщила Захарова.

Напомним

23 октября Государственный департамент США опубликовал решение, согласно которому россияне, желающие получить американскую визу, будут отнесены Госдепартаментом США к “бездомным национальностям”.

В свою очередь, в МИД РФ раскритиковали такое решение США.