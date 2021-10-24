У МЗС РФ розкритикували рішення США віднести росіян до "бездомних національностей"

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На думку Захарової, цим рішенням США “знищує власні ідеали свободи”. “Протягом багатьох років американські дипломати руйнували створену не ними систему консульських служб у Росії: зачиняли консульства, скорочували кількість консульського персоналу, експериментували з тим, наскільки наша симетрична реакція відрізняється від дзеркальної”, — написала Захарова.

За її словами, це рішення США — удар по “сім’ям та родичам... по спорту, по науці”, що пов’язують Росію та США.

Нагадаємо

Згідно з роз’ясненням Державного департаменту США, росіяни, які хочуть отримати американську візу, віднесені Держдепартаментом США до “бездомних національностей”.

До цієї категорії належать громадяни країн, де Сполучені Штати не мають консульського представництва, або ж політична чи безпекова ситуація в країні є нестабільною та невизначеною, через що консульський персонал не уповноважений обробляти запити на візи.