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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У МЗС РФ розкритикували рішення США віднести росіян до "бездомних національностей"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова піддала критиці рішення Держдепу США віднести росіян, які хочуть отримати американську візу, до “бездомних національностей”. Про це Захарова написала у своєму Telegram каналі, передає УНН.

У МЗС РФ розкритикували рішення США віднести росіян до "бездомних національностей"

Цитата

На думку Захарової, цим рішенням США “знищує власні ідеали свободи”. “Протягом багатьох років американські дипломати руйнували створену не ними систему консульських служб у Росії: зачиняли консульства, скорочували кількість консульського персоналу, експериментували з тим, наскільки наша симетрична реакція відрізняється від дзеркальної”, — написала Захарова.

За її словами, це рішення США — удар по “сім’ям та родичам... по спорту, по науці”, що пов’язують Росію та США.

Нагадаємо

Згідно з роз’ясненням Державного департаменту США, росіяни, які хочуть отримати американську візу, віднесені Держдепартаментом США до “бездомних національностей”.

До цієї категорії належать громадяни країн, де Сполучені Штати не мають консульського представництва, або ж політична чи безпекова ситуація в країні є нестабільною та невизначеною, через що консульський персонал не уповноважений обробляти запити на візи.

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