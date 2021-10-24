В МИД РФ раскритиковали решение США отнести россиян к "бездомным национальностям"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла критике решение Госдепа США отнести россиян, которые хотят получить американскую визу, к "бездомным национальностям". Об этом Захарова написала в своем Telegram канале, передает УНН.
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По мнению Захаровой, этим решением США “уничтожает собственные идеалы свободы”. “На протяжении многих лет американские дипломаты разрушали созданную не ими систему консульских служб в России: закрывали консульства, сокращали количество консульского персонала, экспериментировали с тем, насколько наша симметричная реакция отличается от зеркальной”, — написала Захарова.
По ее словам, это решение США — удар по “семьям и родственникам ... по спорту, по науке”, связывающих Россию и США.
Напомним
Согласно разъяснению Государственного департамента США, россияне, которые хотят получить американскую визу, отнесены Госдепартаментом США к “бездомным национальностям”.
К этой категории относятся граждане стран, где Соединенные Штаты не консульского представительства, или же политическая или ситуация безопасности в стране является нестабильной и неопределенной, из-за чего консульский персонал не уполномочен обрабатывать запросы на визы.