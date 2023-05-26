У мзс рф заявили, що "позитивно оцінюють" мирну ініціативу Ватикану
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У міністерстві закордонних справ росії заявили, що "позитивно" оцінюють мирну ініціативу Ватикану. Водночас зазначили, що Святий Престол "поки що не виступав" з ініціативами щодо поїздки емісара до москви, повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
Раніше Il Sismografo, який спеціалізується на ватиканській проблематиці, повідомив, що папа Римський має намір направити в росію та Україну своїх посланців. За інформацією видання, президент росії володимир путін та президент України Володимир Зеленський погодилися провести переговори зі спецпосланцями папи Римського Франциска "для обговорення досягнення перемир'я" в Україні.
Зазначається, що москві відомо про ініціативу папи Римського направити до росії посланця в рамках мирної ініціативи. МЗС рф заявило, що "позитивно" оцінює спроби Ватикану "сприяти припиненню конфлікту в Україні".
У відомстві повідомили: "Зазначаємо щире бажання Святого Престолу сприяти мирному процесу". Водночас у мзс заявили, що "будь-які зусилля на цьому напрямі матимуть сенс лише за умови врахування добре відомої принципової позиції росії щодо можливих мирних переговорів".
Цитата
"Наскільки нам відомо, 20 травня офіційний представник Святого Престолу Маттео Бруні підтвердив, що у рамках своєї мирної ініціативи Папа Римський Франциск планує направити до росії голову Італійської єпископської конференції кардинала Маттео Дзуппі... При цьому будь-яких практичних кроків щодо організації його поїздки до Москви станом на сьогодні з ватиканської сторони не було", - сказали у мзс рф.
Нагадаємо
Папа Франциск доручив кардиналові Дзуппі спеціальну місію, пов’язану з війною в Україні, деталі якої ще не визначені.
Посланець миру Папи Франциска в Україні, ветеран посередницьких зусиль католицької церкви щодо врегулювання конфліктів, у вівторок, 23 травня, назвав війну "пандемією" і сказав, що всі християни мають бути миротворцями.