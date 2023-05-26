В МИДе рф заявили, что "положительно оценивают" мирную инициативу Ватикана

Детали

Ранее Il Sismografo, который специализируется на ватиканской проблематике, сообщил, что папа Римский намерен направить в россию и Украину своих посланников. По информации издания, президент россии владимир путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились провести переговоры со спецпосланцами папы римского Франциска "для обсуждения достижения перемирия" в Украине.

Отмечается, что москве известно об инициативе папы римского направить в россию посланника в рамках мирной инициативы. МИД рф заявил, что "положительно" оценивает попытки Ватикана "способствовать прекращению конфликта в Украине".

В ведомстве сообщили: "Отмечаем искреннее желание Святого Престола способствовать мирному процессу". В то же время в МИДе заявили, что "любые усилия на этом направлении будут иметь смысл только при условии учета хорошо известной принципиальной позиции россии относительно возможных мирных переговоров".

Цитата

"Насколько нам известно, 20 мая официальный представитель Святого Престола Маттео Бруни подтвердил, что в рамках своей мирной инициативы Папа Римский Франциск планирует направить в россию главу Итальянской епископской конференции кардинала Маттео Дзуппи... При этом каких-либо практических шагов по организации его поездки в москву по состоянию на сегодня с ватиканской стороны не было", - сказали в МИДе рф.

Напомним

Папа Франциск поручил кардиналу Дзуппи специальную миссию, связанную с войной в Украине, детали которой еще не определены.

Посланник мира Папы Франциска в Украине, ветеран посреднических усилий католической церкви по урегулированию конфликтов, во вторник, 23 мая, назвал войну "пандемией" и сказал, что все христиане должны быть миротворцами.