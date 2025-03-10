У мзс рф стверджують, що переговорів між росією та США у Саудівській Аравії цього тижня не заплановано

У мзс рф стверджують, що новий раунд переговорів між росією та США у Саудівській Аравії цього тижня не заплановано, з посиланням на речницю мзс рф марію захарову повідомляють росЗМІ, пише УНН.

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"Не планується. Мало того, жодної інформації від американської сторони не надходило", - повідомила захарова, відповідаючи на відповідне запитання.

Раніше

CNN повідомило, що високопосадовці адміністрації президента США Дональда Трампа зустрінуться окремо з російськими та українськими офіційними особами в Саудівській Аравії цього тижня.