В мид рф утверждают, что переговоров между россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе не запланировано
Киев • УНН
В МИД РФ опровергли планы по проведению нового раунда переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе. По их словам, никакой информации от американской стороны не поступало.
В мид рф утверждают, что новый раунд переговоров между россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе не запланирован, ссылаясь на пресс-секретаря мид рф марию захарову, сообщают российские СМИ, пишет УНН.
Детали
"Не планируется. Более того, никакой информации от американской стороны не поступало", - сообщила захарова, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее
CNN сообщило, что высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа встретятся отдельно с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии на этой неделе.